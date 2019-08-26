مصدر لمصراوي: الإسماعيلي يرغب في ضم أيمن حفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

كشف مصدر مقرب من أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول بنادي الزمالك عن تلقي اللاعب عرضًا من الإسماعيلي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن مصر للمقاصة -الذي يقوده أحمد حسام ميدو فنيًا- دخل في مفاوضات هو الآخر لضم الحاوي خلال الميركاتو الجاري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد في وقت سابق أن إدارة ستحاول إقناع حفني بالبقاء في صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الحالي، إلا أن اللاعب يفضل الرحيل.

جدير بالذكر أن حفني انتقل إلى صفوف القلعة البيضاء مطلع موسم 2014/2015 قادمًا من طلائع الجيش.