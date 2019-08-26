تقرير. هل يصنع ميدو "التاريخ" مع المقاصة على حساب الزمالك بالكأس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في الثامنة مساء الأربعاء المقبل يلتقي فريق مصر للمقاصة مع نظيره الزمالك بربع نهائي كأس مصر في مباراة قد تقود أحمد حسام "ميدو" لصناعة تاريخ النادي الفيومي في البطولات المحلية.

الزمالك تأهل إلى منافسات ربع النهائي بعد فوزه على الإنتاج الحربي في دور الـ16 بهدفين دون رد، بينما نجح المقاصة في إقصاء وادي دجلة بنتيجة 2-1.

المباراة ستشهد ظهور أول لأحمد حسام "ميدو" نجم ومدرب الزمالك والإسماعيلي الأسبق على رأس الإدارة الفنية للفريق الفيومي، بينما ستكون التجربة المحلية الأولى للصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك.

ميدو قاد العديد من الأندية المحلية على رأسها الزمالك والإسماعيلي كما كان له تجربة سابقة مع فريق وادي دجلة قبل خوض مشوار قصير مع الوحدة السعودي.

في يونيو الماضي عيّنت إدارة مصر للمقاصة أحمد حسام "ميدو" مديرًا فنيًا للفريق الفيومي لتصبح مباراة الزمالك أول اختبار حقيقي له.. فهل يصنع تاريخ المقاصة أمام ناديه السابق؟

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سبق لميدو اللعب أمام الزمالك وقتما كان على رأس الإدارة الفنية لوادي دجلة، وواجه الفريق الأبيض في 3 مباريات ببطولة الدوري تعادل في واحدة وخسر في اثنين.

لم يسبق للمقاصة مواجهة الزمالك في مسابقة كأس مصر، فالـ12 مباراة التي جمعت الفريقين كانت جميعها في بطولة الدوري وشهدت تفوق للفريق الفيومي في عدد مرات الفوز التي وصلت إلى (6 مرات) مقابل (5 مرات) للزمالك وتعادل وحيد.

وبالعودة إلى موسم 2013/2014 وهو أول موسم تولى فيه "ميدو" القيادة الفنية للزمالك بعدما قرر كمال درويش -رئيس الزمالك في ذلك الوقت- إقالة حلمي طولان وتعيين العالمي مديرً فنيًا للفريق الأبيض.

في ذلك الوقت نجح ميدو في تخطي عقبة غزل المحلة بدور الـ16، ثم حرس الحدود بربع النهائي قبل التعالد السلبي مع وادي دجلة في نصف النهائي إلا أن ركلات الترجيح رجحت كفة الزمالك للوصول للمباراة النهائية ليواجه سموحة الذي أقصى الأهلي.

نجح الزمالك في الفوز على سموحة بالمباراة النهائية بهدف دون رد سجله حازم إمام لينجح ميدو في قيادة الفريق الأبيض لتحقيق لقب كأس مصر في مشواره التدريبي الأول ويصبح أصغر مدير فني في تاريخ مصر ينجح في قيادة فريقه لتحقيق بطولة.