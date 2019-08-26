طبيب الزمالك يكشف لمصراوي موعد عودة جنش للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عودة محمود عبدالرحيم "جنش" حارس الفريق للتدريبات الجماعية بعد 6 أشهر.
وكان جنش قد خضع لجراحة وتر أكيلس بعدما تعرض للإصابة خلال تواجده مع منتخب مصر في معسكر كأس أمم أفريقيا 2019.
وقال طبيب الزمالك في تصريحات لـ"الخليج 365" "جنش يخضع في الوقت الحالي لتدريبات تأهيلية".
وواصل "جنش يعود للتدريبات الجماعية بعد 6 أشهر كحد أقصى".
واختتم "من المقرر أن يسافر جنش لألمانيا خلال الفترة المقبلة من أجل الخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية".
يُذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقد مؤخرا مع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمود صبحي لدعم حراسة مرمى الفريق بعد إصابة.
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