قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك

تدرس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر، والمحدد لها 18 سبتمبر المقبل، بسبب ارتباط الفريقين بذهاب دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له أحد أيام 13 أو 14 أو 15 من الشهر ذاته.

وقال أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، إن الأمر تحت الدراسة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد فور حسم الأمر.

وفي سياق منفصل، يلتقي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالي أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل في السنغال في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.

أما الأهلي سيلتقي مع كانو سبورت الغيني في غينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.