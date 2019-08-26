محمد الشناوي يعلن عن غضبه تجاه مسئولي الأهلي

تمسك محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفتح ملف العروض، التى وصلته خلال الفترة الماضية.
واجتمع الحارس مؤخراً مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ونقل له غضبه الشديد من عدم حسم موقف النادى من العروض التى تلقاها مؤخراً متمسكاً بالرحيل ولو على سبيل الإعارة لأى من العروض التى وصلته من الدورى الفرنسى أو السعودية، لتأمين نفسه مالياً.
جدير بالذكر أن الشناوي تلقى عروض عديدة في الفترة الماضية خاصة بعد تألقه ببطولتي كأس العالم وكأس أمم إفريقيا خلال مشاركته أساسيا في تشكيل منتخب مصر.
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