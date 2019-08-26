الأهلي يستقر على قيد سعد ومحمد محمود وتأجيل مصير نيدفيد وحمدي

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والتي يرأسها محمود الخطيب، على قيد الثنائى سعد سمير ومحمد محمود فى قائمة الفريق المحلية، قبل غلق باب القيد المحلى أواخر الشهر الجارى.

كما تم الاستقرار على تأجيل قيد كريم نيدفيد لما بعد الوقوف على الفحوصات الطبية التى سيخضع لها، وفى حالة عدم عودة “نيدفيد” قبل شهرين سيتم قيده محلياً فى يناير المقبل، على أن يتم قيد أحمد حمدى الذى يرفض الإعارة.

ويرفض أحمد حمدي الخروج على سبيل الإعارة إلا أن هناك مفاوضات معه من أجل إقناعه بالرحيل في الوقت الراهن بسبب تكدس القائمة.