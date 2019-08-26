اتحاد الكرة يفاضل بين 7 أسماء لتدريب منتخب مصر والإعلان الرسمي خلال 48 ساعة

أكد أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المدير الفني القادم للمنتخب سيكون وطنيا وليس أجنبيا، مشددا على أن اللجنة المؤقتة ملتزمة بتوجه الدولة بالاعتماد على المدير الفني الوطني. وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية: “يتم حاليا المفاضلة بين 7 أسماء، وحال الاستقرار على تعيين اسم معين سيتم الإعلان عنه خلال اجتماع اللجنة المقبل المقرر له الأربعاء المقبل”. يذكر أنه تمت إقالة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، من منصبه بعد الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في مصر، وشهدت خروج الفراعنة من دور الستة عشر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد. ومن أبرز الأسماء المطروحة لتولي القيادة الفنية للمنتخب حسن شحاتة وحسام البدري وإيهاب جلال وحسام حسن وربيع ياسين وأحمد حسام ميدو، ومن المنتظر أن تعلن اللجنة عن اسم المدير الفني خلال اجتماع الأربعاء المقبل.

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