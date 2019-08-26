نيمار يحتفل مع جريزمان بفوز برشلونة على ريال بيتيس

عقب فوز برشلونة على ريال بيتيس في الدوري الإسباني، كان البرازيلي نيمار، نجم نادي باريس سان جيرمان، نشيطًا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفاز برشلونة على ضيفه ريال بيتيس بعد أن كان متأخرًا أمامه بهدف ليمطر شباكه بخمسة أهداف مقابل اثنين ليحقق انتصاره الأول في الليجا، وذلك في اللقاء الذي جمعهما الأحد على ملعب "الكامب نو" فيختام الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
يبقى مستقبل نيمار معلقًا حتى الآن في الهواء، فهناك اهتمامات من قطبي الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد إلى جانب يوفنتوس، والتقارير الصحفية تشير إلى أنه سيرحل عن النادي الباريسي الصيف الحالي.
سجل أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الجديد القادم منأتلتيكو مدريد هدفين في مباراة أمس، وقدم مستويات رائعة، فعلى موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أعجب بصورة نشرها جريزمان تجمع مع سيرجيو روبيرتو يحتفلان بالهدف.
قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر المقبل يريد نيمار أن يجبر باريس سان جيرمان على الرحيل والنادي الفرنسي يبقى متمسكًا به.
يذكر أن البرازيلي نيمار صاحب الـ 27 عامًا قد رحل عن برشلونة منذ عامين بعدما دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.
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