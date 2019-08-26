لاعب أرسنال يقترب من الانتقال إلى ريال سوسيداد

اقترب ناشتو مونريال نجم فريق أرسنال الإنجليزي من العودة إلى الدوري الأسباني مرة أخرى واللعب بقميص ريال سوسيداد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونقلًا عن صحيفة "ذا صن" البرياطنية، التي قالت " إدارة الجانرز تسعى

لبيع مونريال ذلك بسبب تقدمه في السن، ولللإستفاده من قيمته الماديه قبل أن ينتهي عقده في الموسم المقبل".

وأضافت الصحيفة البريطانية، "مونريال سيوقع على عقد لمدة موسمين

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مع النادي الأسباني، خلال الفترة القليلة المقبله".

وإنضم صاحب الـ 33 عامًا إلى أرسنال عام 2013 قادمًا من فريق مالاجا الأسباني، في صفقة بغت حينها حوالي 10 مليون يورو.

ولعب مونريال بقميص الجانرز 251 مباراة في كل المسابقات، إستطاع أن يسجل 10 أهداف، وصنع 20 تمريره حاسمة.