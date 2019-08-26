اقترب ناشتو مونريال نجم فريق أرسنال الإنجليزي من العودة إلى الدوري الأسباني مرة أخرى واللعب بقميص ريال سوسيداد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
ونقلًا عن صحيفة "ذا صن" البرياطنية، التي قالت " إدارة الجانرز تسعىلبيع مونريال ذلك بسبب تقدمه في السن، ولللإستفاده من قيمته الماديه قبل أن ينتهي عقده في الموسم المقبل".
وأضافت الصحيفة البريطانية، "مونريال سيوقع على عقد لمدة موسمين
وإنضم صاحب الـ 33 عامًا إلى أرسنال عام 2013 قادمًا من فريق مالاجا الأسباني، في صفقة بغت حينها حوالي 10 مليون يورو.
ولعب مونريال بقميص الجانرز 251 مباراة في كل المسابقات، إستطاع أن يسجل 10 أهداف، وصنع 20 تمريره حاسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب أرسنال يقترب من الانتقال إلى ريال سوسيداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.