بالصور- منتخب كوميتيه الرجال يتوج ببرونزية الألعاب الأفريقية

توج منتخب مصر كوميتيه الرجال بميدالية برونزية جديدة أضيفت لوصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب. مثل المنتخب المصري لكوميتيه الرجال في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، اللاعبون، محمد رمضان وطه طارق وعلي السيد وعلي الصاوي ومجدي ممدوح، وواجه نظيره منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون. فاز المنتخب المصري في النهاية بعدما انتهى النزال الأول ٠-٠ والثاني ٩-٠ لصالح مصر، والثالث ٩-٨ لصالح الكاميرون، والرابع ٤-٣ لصالح مصر، والخامس والأخير ٤-١ لصالح الكاميرون.





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