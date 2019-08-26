دفتر عزاء لممدوح هاشم نجم الزمالك لكرة اليد

توفى أمس ممدوح هاشم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، ورئيس قطاع الناشئين، أمس الأحد، وتقدم مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة بخالص التعازي إلى أسرته.
وعلى الفور انهالت التعازي من نجوم الرياضة والمشجعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقال مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق "خالص العزاء للكابتن محمد ممدوح هاشم نجم الزمالك فى وفاة والدة نجم الزمالك السابق لكرة اليد الكابتن ممدوح هاشم".
وقال حسين المبروك، عضو اتحاد الخليج السابق، "تعزيةمن نادي الخليج بسيهات لوفاة لاعب كرة اليد السابق بنادي الخليج ممدوح هاشم رحمه الله وأسكنه فسيح الجنات وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
فيما قدم إسماعيل يوسف، عضو مجلس نادي الزمالك، التعازي فقال "البقاء والدوام لله في.وفاه الكابتن ممدوح هاشم اللهم اجعل مثواه الجنه وللاسره الصبر والسلوان".
أما محمد عبد السلام، نجم نادي الزمالك لكرة اليد، "البقاء والدوام لله كابتن ممدوح هاشمفي ذمه الله صلاه الجنازه بعد صلاه الضهر في مسجد الحصري بأكتوبر".
كما قدم نادي الخليج السعودي التعازي فجاء في تغريدة له "يتقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الخليج وكافة منسوبيه وجماهيره بخالص العزاء والمواساة لأسرة الكابتن ممدوح هاشم لاعب كرة اليد بنادي الخليج سابقاً ، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
فيما تغريدة لنادي الزمالك في الحساب الرسمي "توفي إلى رحمة الله تعالى لاعبنا السابق و رئيس قطاع الناشئين لكرة اليد بالنادي ممدوح هاشم ، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".
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