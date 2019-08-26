الشباب والرياضة تساهم في علاج نهى شتا لاعبة السلة بمبلغ 40 الف جنيه

وافق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي المساهمة في تحمل جزء من تكاليف علاج لاعبة المنتخب الوطني لكرة السلة نهي أسامة شتا مساندة للاتحاد المصري لكرة السلة وذلك بقيمة 40 الف جنيه. جنيه. وجاءت موافقة وزير الرياضة علي المساهمة فى علاج اللاعبة نهي اسامة ضمن خطة الوزارة للاهتمام بالأبطال الرياضيين ودعمهم وتذليل اى معوقات تعوق دون الحفاظ على المستوي البدنى والفنى لهم من اجل حصد الميداليات والفوز بالبطولات المختلفة اضافة الى رفع العبء المادى عن كاهل الاتحادات. الحفاظ على المستوي البدنى والفنى لهم من اجل حصد الميداليات والفوز بالبطولات المختلفة اضافة الى رفع العبء المادى عن كاهل الاتحادات. وكانت نهي قد أصيبت بقطع في الرباط الصليبي وقطع بالغضروف الهلالي اثناء مشاركتها في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة افريقيا والتي أقيمت بمدغشقر.

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