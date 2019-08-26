مهاب سامر يحقق برونزية السلاح في دورة الألعاب الإفريقية ومدحت معتز

ينافس على الذهبية ضمن مهاب سامر لاعب منتخب مصر للسلاح الحصول على الميدالية البرونزية بعد الخسارة من بطل تونس في مباراة قبل النهائي.
تأهل مدحت معتز للمباراة النهائية بعد الفوزعلى بطل تونس ليكون النهائي بينهما اليوم على الميدالية الذهبية. تنص لوائح منافسات السلاح في دورة الألعاب الإفريقية على حصول الخاسران من قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد مراكز.
يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.
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