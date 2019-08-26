تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جيرمان

تعرض الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إصابة قوية خلال لقاء فريقه أمس أمام تولوز، الذي شهد فوز نادي العاصمة الفرنسيةبأربعة أهداف للاشئ.
وأكدت صحيفة" لو باريزيان" الفرنسية، أن مبابي سيغيب من ثلاث أسابيع إلى شهر، إثر تعرضه إلىتمزق من الدرجه الأولى في العضله الخلفية لقدمه اليسرى.
وأضافت الصحيفه الفرنسية، أن مبابي سيغيب أيضًا عن منتخب بلاده في تصفيات كأس الأمم الأوروبية التي ستواجه بها الديوك الفرنسية كلًا من ألبانيا وأندورا.
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