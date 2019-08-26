يورجن كلوب يكشف موعد اعتزال التدريب

قال المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه سيترك التدريب إذا شعر بالتعب، أو بعدم تقديم شئ جديد.
نقلت صحيفة "كيكر" الألمانية مقابلة أجرتها مع المدير الفني للريدز، قال فيها "أنا أفكر في أخذ بعض الراحة بعدانتهاء عقدي مع ليفربول، أنا الآن لدي طاقة كافية للعمل، ولكن لدي مشكلة أنني لا أستطيع أن أقدم مستوى قليلًا".
أضاف المدرب الألماني،"أنا دائمًا لدي مبدأ، إما أن أقدم كل شئلدي أو لا".
وواصل كلوب، "إذا وجدت نفسي لا أستطيع تقديم الأفضل، سوف آخذ إستراحة لمدة عام، ثم بعد ذلك سأعود من جديد".
وتولى كلوب تدريب الريدز في عام 2015 لمدة ثلاثة مواسم، ولكن تم تجديد تعاقده لينتهي في عام 2022، واستطاع أن يحقق بطولتين رفقة ليفربول، هما دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.
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