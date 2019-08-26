محمد عبد الموجود يحتل المركز السابع في بطولة العالم للجودو

نجح محمد عبد الموجود لاعب منتخب مصر للجودو في احتلال المركز السابع ضمن منافسات وزن ٦٦ كجم ببطولة العالم للجودو المقامة حاليًا في اليابان . وخسر عبد الموجود بالإنذارات من بطل منغوليا في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم بالبطولة والتي تستمر حتى 31 أغسطس الجارى . اليوم بالبطولة والتي تستمر حتى 31 أغسطس الجارى . وتشارك مصر في البطولة بتسعة لاعبين وهم محمد عبد الموجود وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد الرحمن وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وعلى حازم عبد الوهاب وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، واحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام . ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد الرحمن وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وعلى حازم عبد الوهاب وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، واحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

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