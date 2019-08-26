منتخب شباب اليد يتأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية

انتزع منتخب مصر لشباب كرة اليد بقيادة هاني الفخراني المدير الفني، تذكرة التأهل لدور نصف نهائي بطولة دورة الألعاب الأفريقية رقم 12 والمقامة بالمغرب خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري، عقب فوزه على نظيره النيجيري بنتيجة 27 - 26.
نجح "الفراعنة" في حصد الفوز مع الثواني الأخيرة من عمرالمباراة، ليصعد لقبل نهائي البطولة.
كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم منتخب "النسور" بنتيجة 14 - 9، قبل أن يعدل منتخبنا من طريقة لعبه لينجح في إدراك التعادل والفوز باللقاء مع الثواني الأخيرة من المباراة.
صعد متخبنا الوطني لدور الثمانية بعدما اعتلىصدارة المجموعة الأولى، فيما احتل المنتخب النيجيري المركز الرابع في المجموعة الثانية.
تضم قائمة المنتخب كل من، شهاب عبدالله وعمر الوكيل وعبدالعزيز إيهاب وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضي ومحسن رمضان وعمر كاتسيلو وعمر سامي وخالد وليد وشادي محمود وعبدالفتاح على وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وسيف هاني ومهاب سعيد.
الجدير بالذكر أن منتخب مصر ينتظر الفائز من مباراة غينيا والجزائر لملاقاته يوم 28 بنصف النهائي .
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