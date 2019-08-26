مدرب ليفربول مُستاء من الأفكار الرأسمالية لـ “اليويفا”

سَجل المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” اعتراضه على بطولة دوري السوبر الأوروبي التي يُناقش الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إمكانية تطبيقها خلال السنوات القادمة جنبًا إلى جنب دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب ليفربول لمجلة كيكر الألمانية “لا أتمنى أن يتم تطبيق مثل هذه البطولة. دوري أبطال أوروبا بنظامه الحالي جذاب بما فيه الكافية، حتى بطولة الدوري الأوروبي لها متابعيها”.

وأضاف “لماذا نُصمم بطولة تُحتم علينا اللعب ضد ريال مدريد لمدة 10 أعوام متتالية؟ مَن الذي يرغب في مشاهدة مباراة بين ليفربول وريال مدريد كل عام”؟.

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مدرب محمد صلاح لم يفوت الفرصة للتعبير عن غضبه من الأفكار الرأسمالية لليويفا، قائلاً “لا شك أن الأمر من الناحية المادية سيَدر الكثير من الأرباح على الأندية والاتحاد الأوروبي، ولكن اليويفا والفيفا يحاولان في السنوات الأخيرة استحداث بطولات كي تكون الأجندة دائمًا ممتلئة بالأحداث، نعم، لكننا تعودنا على أن تكون هناك 3 أسابيع دون لعب كرة القدم وهناك رياضات أخرى يمكن الاستمتاع بها، ولن تكون هناك مشكلة على الإطلاق”.

وطالبت بعض الأندية الكبرى التي تفشل في التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا بصورة موسمية أمثال ميلان والإنتر وروما ومانشستر يونايتد وآرسنال وفالنسيا باستحداث بطولة تجمع أكثر 16 فريقًا شعبية وجماهيرية في أوروبا للعب في بطولة بنظام الدوري كل موسم، تُسمى بدوري السوبر الأوروبي.

وحرص رئيس الاتحاد الأوروبي “ألكسندر شيفيرين” على نفي تلك المعلومات في معظم خرجاته الإعلامية هذا العام، بعد انفراد مجلة دير شبيجل الألمانية بها في وقت سابق من العام الماضي.