هل يستعين روما بـ “محمد صلاح” لضم مهاجم الأهلي؟

وضعت إدارة نادي روما الإيطالي المهاجم الدولي المصري الشاب “صلاح محسن” تحت أنظارها منذ الأسبوع الماضي، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية 2020 على أبعد تقدير، إذا ما واصل المشاركة كأساسي مع الأهلي خلال النصف الأول من الموسم الجديد 2020/2019.

صلاح محسن غاب عن التشكيل الأساسي للأهلي منذ انضمامه من إنبي خلال سوق الانتقالات الشتوية عام 2018 نظير 1.6 مليون دولار، وهو ما ترك أثرًا سلبيًا على مستواه الفني والبدني.

لكنه يحاول هذه الأيام استعادة لياقته ومستواه المعهود ولمسته القاتلة التي انضم بفضلها لصفوف الأهلي، بهدف البقاء لأطول فترة ممكنة في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر، مستغلاً تراجع أسهم المهاجم المغربي وليد أزارو وزواج المهاجم الأول لمنتخب مصر في مونديال 2018 “مروان محسن”.

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صاحب الـ 20 عامًا، نجح في إثبات نفسه بمباراة إياب الدور التأهيلي لمجموعات أبطال أفريقيا أمام ممثل جنوب السودان “أطلع برة” بتسجيل هدفين وصناعة آخرين، في اللقاء المنتهي بفوز الأهلي 9-0 على ملعب برج العرب الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مقرب من صلاح محسن لموقع MercatoDay “لا توجد مفاوضات ملموسة من روما، لكن النادي الإيطالي يراقب صلاح محسن وسيُتابعه في المباريات القادمة للأهلي استعدادًا لضمه في الميركاتو الشتوي 2020 على أبعد تقدير، وبعدها قد تتم إعارته إلى أحد أندية الدوري الإيطالي الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية”.

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وسَيتعين على مسؤولي روما الاستعانة برأي الهداف السابق للفريق، والهداف الحالي للبريميرليج “محمد صلاح” قبل المضي قدمًا نحو مفاوضة الأهلي، خصوصًا وأن محمد صلاح يعرف صلاح محسن جيدًا، حيث تواجدا معًا في معسكر المنتخب المصري على مدار عامي 2018 و2019.

وتربط صلاح محسن علاقة متميزة بمحمد صلاح رغم حداثة عهد الأول في المنتخب المصري، وهذا ما اتضح من التصريحات التي أدلى بها قبل مباراته الأولى مع الفراعنة.

وقال صلاح محسن “أتشوق للعب جوار محمد صلاح، إنه لاعب رائع من طراز عالمي ويقف جواري ويساعدني على تعلم العديد من الأمور، آمل أن أسير على خطاه”.

وأمام اللاعب القادم من محافظة الشرقية فرصة ذهبية لتحقيق طموحاته والوصول إلى العالمية بحق، لو نجح في تسجيل كم جيد من الأهداف خلال بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو/اليابان.

وشارك صلاح محسن في 27 مباراة مع الأهلي بالدوري المصري واكتفى بتسجيل 4 أهداف، بالإضافة إلى تسجيل 4 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، وإذا ما تحسن بصورة سريعة في الأسابيع القادمة، لا شك وأن روما سيُعجل من التوقيع معه قبل ارتفاع قيمته السوقية.