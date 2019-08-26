رياضة | برشلونة يجهز عرضا كبيرا لضم نيمار خلال ساعات

يجهز مسئولو فريق برشلونة الإسباني عرضا كبيرا، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب برنامج El Chiringuito، إن البارسا سيعرض على باريس سان جيرمان عدة مميزات خلال الساعات المقبلة، وأبرزها هي دخول عثمان ديمبلي ضمن صفقة نيمار.

وكان فريق باريس سان جيرمان يرغب في دخول عثمان ديمبلي وسيميدو ثنائي البارسا بالإضافة إلى المال، للإستغناء عن نيمار بشكل نهائي.

يذكر أن البارسا قد نجح في الفوز على فريق ريال بيتيس، بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالأمس على ملعب الكامب نو.