رياضة | عبد الله ممدوح يغادر المستشفى ويكتفي بفضية ٧٥ كجم في كاراتيه الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله ممدوح يغادر المستشفى ويكتفي بفضية ٧٥ كجم في كاراتيه الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
غادر لاعب الكاراتيه المصري عبد الله ممدوح مستشفى الشيخ زايد في الرباط بعد إجراء الفحوصات الطبية الشاملة إثر إصابته في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.
وتعرض لاعب المنتخب المصري لإصابة عنيفة في الوجه والأنف خلال مباراة نصف نهائي وزن ٧٥ كجم أمام لاعب تونس واستكمل المباراة وهو مصاب ورغم فوزه إلا أنه تم نقله للمستشفى للاطمئنان عليه وخضع لأشعة مقطعية وغادر المستشفى.
وحرصت إدارة البعثة برئاسة المهندس الباسل عبد الله والعميد يحي دعبس على الاطمئنان على اللاعب بالمستشفى، بجانب جهود كبيرة من إدارة البعثة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال، قبل أن يخرج لاعب المنتخب ويعود للقرية الأولمبية في الرياض، مقر إقامة المنتخب.
ولن يتمكن عبد الله ممدوح من خوض مباراة نهائي وزن ٧٥ كجم أمام لاعب الكاميرون مارتيال بايوموج المقررة اليوم بسبب الإصابة وسيكتفي بالميدالية الفضية.