رياضة | عبد الله ممدوح يغادر المستشفى ويكتفي بفضية ٧٥ كجم في كاراتيه الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله ممدوح يغادر المستشفى ويكتفي بفضية ٧٥ كجم في كاراتيه الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر لاعب الكاراتيه المصري عبد الله ممدوح مستشفى الشيخ زايد في الرباط بعد إجراء الفحوصات الطبية الشاملة إثر إصابته في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتعرض لاعب المنتخب المصري لإصابة عنيفة في الوجه والأنف خلال مباراة نصف نهائي وزن ٧٥ كجم أمام لاعب تونس واستكمل المباراة وهو مصاب ورغم فوزه إلا أنه تم نقله للمستشفى للاطمئنان عليه وخضع لأشعة مقطعية وغادر المستشفى.