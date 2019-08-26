رياضة | دليل قاطع على هوية مدرب الأهلي الجديد

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سافر أمير ترفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى ألمانيا اليوم الإثنين من أجل إنهاء مهمة التعاقد مع المدير الفني الجديد.

ويبحث مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب عن مدير فني جديد يقود الفريق خلفًا للمقال مارتن لاسارتي والذي رحل عن الفريق بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف والخروج من كأس مصر.

ومن المنتظر أن يُنهي مدير التعاقدات بالأهلي كافة الأمور مع المدير الفني الجديد على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.