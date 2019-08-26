رياضة | مفاجأة "ميتشو" في تشكيل الزمالك أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة "ميتشو" في تشكيل الزمالك أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي ميتشو المدير الفني للزمالك الدفاع بعبد الله جمعة في مركز الجناح الأيسر أمام المقاصة يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر.

ورجح ميتشو كفة عبد الله جمعة على كريم بامبو في مركز الجناح الأيسر وذلك بعد مشاركة عبد الله جمعة وتجربته في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا أمام ديكاداها الصومالي.

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كان الزمالك قد فاز على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة في إياب دور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.