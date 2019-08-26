رياضة | نيمار يفاجيء برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يفاجيء برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الضوء الأخضر لبرشلونة الإسباني لاستعادته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار أعطى إشارة جديدة لبرشلونة بضرورة ضمه من خلال وضع إعجاب على صور بعض اللاعبين عقب الفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

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وقام نيمار بإشارة "أعجبنى" على صورتي سيرجي روبيرتي وأنطوان جريزمان بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" متجاهلًا باريس سان جيرمان.