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رياضة | نيمار يفاجيء برشلونة

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منح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الضوء الأخضر لبرشلونة الإسباني لاستعادته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار أعطى إشارة جديدة لبرشلونة بضرورة ضمه من خلال وضع إعجاب على صور بعض اللاعبين عقب الفوز على ريال بيتيس في .

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وقام نيمار بإشارة "أعجبنى" على صورتي سيرجي روبيرتي وأنطوان جريزمان بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" متجاهلًا باريس سان جيرمان.

 

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