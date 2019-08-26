رياضة | منتخب كوميتيه الرجال يتوج ببرونزية الألعاب الإفريقية

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توج منتخب مصر كوميتيه الرجال بميدالية برونزية جديدة أضيفت لوصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ومثل المنتخب المصري لكوميتيه الرجال في مباراة تحديد الميدالية البرونزية، اللاعبون، محمد رمضان وطه طارق وعلي السيد وعلي الصاوي ومجدي ممدوح، وواجه نظيره منتخب الكاميرون.