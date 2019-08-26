رياضة | مهاب سامر يحقق برونزية السلاح في دورة الألعاب الإفريقية ومدحت معتز ينافس على الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاب سامر يحقق برونزية السلاح في دورة الألعاب الإفريقية ومدحت معتز ينافس على الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مهاب سامر لاعب منتخب مصر للسلاح الحصول على الميدالية البرونزية بعد الخسارة من بطل تونس في مباراة قبل النهائي.

تأهل مدحت معتز للمباراة النهائية بعد الفوز على بطل تونس ليكون النهائي بينهما اليوم على الميدالية الذهبية.



تنص لوائح منافسات السلاح في دورة الألعاب الإفريقية على حصول الخاسران من قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد مراكز.



يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.