رياضة | الأهلي يعود إلى المدرب الكلاسيكي

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غادر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي منذ قليل مقر النادي بالجزيرة متوجها إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر خارج البلاد، لإنهاء ملف المدير الفني المنتظر تعيينه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالمرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتوجه توفيق إلى أوروبا، خاصة وسط الأنباء التي تشير لاقتراب جهاز فني ألماني حسب رؤية لجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لخلافة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق والذي تمت إقالته بعد توديع مسابقة كأس مصر.

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وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانا مساء أمس يؤكد خلاله أنه تم الاستقرار على ثلاثة مدربين فقط يتم المفاضلة بينهما لاختيار أحدهم لقيادة الفريق بالموسم الجديد.