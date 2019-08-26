رياضة | "فيرجسون" سر فوز نيوكاسل على توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيرجسون" سر فوز نيوكاسل على توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، ستيف بروس، قد تواصل بصورة هاتفية مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد "سير أليكس فيرجسون" قبل أيام قليلة من مباراة فريقه أمام توتنهام في الجولة الثالثة من البريميرليج، طالبًا منه بعض النصائح للتعامل مع مباراة توتنهام.

وكان نيوكاسل قد فجر مفاجآة كبيرة في هذه الجولة، وحقق الفوز على حساب النادي اللندني توتنهام، ليكون هو الفوز الأول لستيف بروس هذا الموسم رفقة الماكبايس.

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وقالت الصحيفة الإنجليزية، بان المدرب المخضرم "ستيف بروس" لم يخجل من التواصل مع الأسطورة "سير أليكس فيرجسون" والذي تجمعه به علاقة جيدة للغاية، وخلال المكالمة الهاتفية التي جمعت بين بروس وفيرجسون، قدم الأخير بعض النصائح إلى مدرب نيوكاسل من أجل أن يتعامل مع مباراة توتنهام بأفضل شكل ممكن، وهو ما حدث بالفعل، ونجح بروس في خطف أول ثلاث نقاط لفريقه في هذا الموسم بالبريميرليج من أمام السبيرز.

وبحسب التقارير، فإن السير إليكس فيرجسون قد قال لستيف بروس بأن عليه العمل على بعض الأمور التكتيكية مع فريقه، والتي قد تجعله ينجح في إيقاف خطورة توتنهام خلال المباراة وقد تساعده كذلك على رفع رتم أداء فريقه بالمقارنة مع أول مباراتين في الدوري هذا الموسم.