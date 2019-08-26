رياضة | الإصابة تجبر يوسف كرار على الاكتفاء ببرونزية ٩١ كجم في ملاكمة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تجبر يوسف كرار على الاكتفاء ببرونزية ٩١ كجم في ملاكمة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفاز البطل المصري في مباراة الدور ربع النهائي لوزن ٩١ كجم على منافسه لاعب كاب فيري بنتيجة ٤-٢ ولكنه تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال اللقاء.

وكشف الدكتور عبد العزيز رئيس اتحاد الملاكمة والسكرتير الثاني للجنة الأولمبية أن يوسف كرار لن يتمكن من خوض مباراة نصف النهائي وسيكتفي بالحصول على الميدالية البرونزية. شدد على أن إصابة اللاعب قوية في الوجه ولن يجازف به الجهاز الفني ويشركه في نزال قوي بنصف النهائي وسيكتفي بالبرونزية.

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