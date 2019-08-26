رياضة | منتخب اليد يفوز على نيجيريا ويتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب اليد يفوز على نيجيريا ويتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز منتخب الفراعنة على نظيره منتخب نيجيريا في مباراة ربع النهائي بنتيجة ٢٧ مقابل ٢٦ ليصل الفريق المصري إلى نصف النهائي في طريقه نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عام ٢٠١٥ في الكونغو برازافيل.