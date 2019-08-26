رياضة | الأهلي يطعم الصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطعم الصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تطعيم كل من المالي أليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود متولي ثلاثي الفريق المنضم حديثا قبل السفر في أدغال إفريقيا لخوض مباريات دورري أبطال إفريقيا.

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ومن المنتظر أن يحصل ثلاثي الفريق على الجرعة الأولي خلال 72 ساعة المقبلة، قبل الاستعداد للسفر إلى غينيا الإستوائية لمواجهة كانو سبورت أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل في دور ال32 لدوري الأبطال.

وكان الأهلي تعاقد مع ديانج قادما من مولودية وهران الجزائري، ومحمد متولي قادما من الإسماعيلي، ومجدي قفشة قادما من بيراميدز سبورت، وتم قيدهم بالقائمة الإفريقية.