رياضة | عاجل.. حرمان "نيمار" من العودة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حرمان "نيمار" من العودة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي زميله نيمار داسيلفا من الانتقالا إلى فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتعرض كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، لإصابة خلال مباراة تولوز، في الجولة الثالثة من عمر الدوري الفرنسي.

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وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي وفقا للفحوصات الطبية التي خضع لها، سيغيب عن الملاعب لفترة قد تتجاوز الشهر، وهو ما يجعل هجوم باريس سان جيرمان في موقف صعب.

وأوضحت أن إصابة مبابي وابتعاده عن الملاعب لما يزيد عن 4 أسابيع، صعب بشدة من عملية عودة نيمار إلى برشلونة في ظل إصابة المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني أيضًا.