رياضة | محمد شريف ينتظم في تدريبات إنبي

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ينتظم محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتقل حديثا إلى صفوف إنبي، في تدريبات فريقه الجديد مساء اليوم، استعدادا للموسم الجديد.

وسيظهر شريف لأول مرة في مباريات فريقه، عندما يلعب الفريق البترولي، لقاء ودي غدًا الثلاثاء، أمام الزاد الإماراتي، ضمن وديات إنبي خلال فترة الإعداد.

وانتقل محمد شريف، إلى إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل مليون و500 ألف جنية.