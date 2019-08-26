رياضة | مدرب الأهلي الجديد.. "رخيص"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي الجديد.. "رخيص" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت مفاوضات الأهلي مع عدد من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق لطلبهم أكثر من 3 ملايين دولار للموافقة على تولي المسئولية.

ويفضل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التعاقد مع مدرب ألماني لتدريب الفريق الأول خلفًا لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر.

ويبحث محمود الخطيب عن مدرب ألماني في حدود المبلغ الذي رصده الأهلي للتعاقد مدرب جديد وهو ألا يتجاوز مليوني دولار.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي اقترب فيه البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني الأسبق للنصر السعودي من قيادة القلعة الحمراء.