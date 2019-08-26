شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية بالفوز على نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب في الفترة من 20 إلى 29 أغسطس الجارى.، عقب تغلبه على نظيره النيجيري، اليوم الإثنين.
ونجح المنتخب الوطني في التغلب على المنتخب النيجيري خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات دور ربع النهائي، في الثواني الأخيرة، بنتيجة «27-26».
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