لاعب الكاراتيه محمود طارق يحصد برونزية فوق 84 كجم بدورة الألعاب الأفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حصد محمود طارق، لاعب المنتخب الوطني الأول للكاراتيه، الميدالية البرونزية خلال المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب. وفاز لاعب منتخب مصر في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في وزن فوق 84 كجم على لاعب منتخب تونس أحمد خضير بنتيجة 6- 0 ليحصد الميدالية البرونزية. وتعتبر الميدالية هي البرونزية الثالثة للمنتخب المصري للكاراتيه بعد برونزيتي على إسماعيل وجيانا فاروق.

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