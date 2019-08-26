شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق تحصد برونزية 61 كجم بدورة الألعاب الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حصدت جيانا فاروق، لاعبة المنتخب الوطني الأول للكاراتيه، الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأفريقية رقم 12، والمقامة حاليًا في المغرب.

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الرياضة، فازت جيانا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في وزن 61 كجم أمام منافستها السنغالية سيك ماجيتي بنتيجة 6- 0 لتتوج جيانا ببرونزية.

وخسرت جيانا مباراة نصف النهائي أمام بطلة تونس بثينة حسوني لتكتفي باللعب على البرونزية.