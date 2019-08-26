مدرب حالي في السعودية يحصد جائزة من إيران

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الإثنين 26 أغسطس 2019
حصل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني السابق لبيرسبوليس الايراني ، على جائزة افضل مدرب عن موسم 2018-2019، في الدوري الايراني للمحترفين.
ويتولى إيفانكوفيتش تدريب الاهلي السعودي حاليا، منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين، في الوقت الراهن، بعد أن تعاقد مع الراقي مع برانكو لقيادة الفريق، بعد فسخ المدرب الكرواتي عقده مع بيرسبوليس لعدم حصوله على مستحقاته المالية.
وأشارت وكالة الأنباء الفارسية، إلى حصول المدير الفني الكرواتي برانكو على لقب أفضل مدرب في إيران، خلال الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق.
وحصد إيفانكوفيتش جائزة أفضل مدرب في إيران للموسم الثالث على التوالي، بعد قيادته برسبوليس للتتويج بلقب الدوري في موسم 2018-2019.
يذكر أن المدرب الكرواتي يعاني من أزمة عنيفة تهدد مستقبله مع الأهلي، بسبب النتائج السلبية التي يحققها، آخرها التعادل الإيجابي أمام العدالة في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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