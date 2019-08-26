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عاجل.. صفقة نيمار تتحول لكابوس مرعب في برشلونة

الإثنين 26 أغسطس 2019

مازال مصير النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا مجهولا، خاصة فيما يتعلق برحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويرغب نيمار بشدة في الرحيل عن باريس سان جيرمان، في اتجاه العودة لبرشلونة الإسباني، والذي غادره قبل عامين عبر الشرط الجزائي نظير 222 مليون يورو.

وكشف برنامج "الشرينجيتو" التليفزيوني الإسباني الشهير، أن إدارة برشلونة بدأت تفقد الثقة بشدة في قدرتها على التعاقد مع نيمار خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضح أن برشلونة اتخذ قرارا بعدم تقديم أي عروض جديد لباريس سان جيرمان، حال رفضه العرض الأخير الذي وصل لمكاتب النادي الباريسي.

وأفاد بأن برشلونة تأكد بقوة أن باريس سان جيرمان سيرفض أي عرض جديد منه تحديدا، من أجل نيمار وهو ما يصعب بشدة من عودة النجم البرازيلي لملعب كامب نو.

ووصل عرض برشلونة بالفعل إلى مكاتب باريس سان جيرمان، والذي يتضمن مبلغ مالي يصل لـ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى أثنان من اللاعبين أحدهم الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.