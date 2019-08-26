روما يفتقد جهود مهاجمه الأرجنتيني بيروتي لنحو شهرين

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الإثنين 26 أغسطس 2019
كتب
وكالات
أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مهاجمه الأرجنتيني دييجو بيروتي سيغيب عن الملاعب لنحو شهرين في بداية الموسم الجديد إثر تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات.
وتعرض بيروتي 31/ عاما/ لتمزق عضلي في الفخذ الأيسر أمس الأول السبت وغاب عن المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل مع ضيفه جنوه 3 / 3 أمس الأحد.
وجاء ذلك استمرارا لمسلسل معاناة بيروتي من الإصابات حيث شارك في 13 مباراة فقط خلال الموسم الماضي بأكمله، وهو الموسم الرابع له ضمن صفوف روما.
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