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روما يفتقد جهود مهاجمه الأرجنتيني بيروتي لنحو شهرين

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وكالات 0 تبليغ

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الإثنين 26 أغسطس 2019

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روما يفتقد جهود مهاجمه الأرجنتيني بيروتي لنحو شهرين

كتب

وكالات

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مهاجمه الأرجنتيني دييجو بيروتي سيغيب عن الملاعب لنحو شهرين في بداية الموسم الجديد إثر تعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات.

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وتعرض بيروتي 31/ عاما/ لتمزق عضلي في الفخذ الأيسر أمس الأول السبت وغاب عن المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد من ، والتي انتهت بالتعادل مع ضيفه جنوه 3 / 3 أمس الأحد.

وجاء ذلك استمرارا لمسلسل معاناة بيروتي من الإصابات حيث شارك في 13 مباراة فقط خلال الموسم الماضي بأكمله، وهو الموسم الرابع له ضمن صفوف روما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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