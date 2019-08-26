اعتذار خاص من برشلونة تجاه ريال بيتيس

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الإثنين 26 أغسطس 2019

قدّم نادي ​برشلونة​ إعتذاره من نادي ​ريال بيتيس​ بعد أن نشر تغريدة للاعبه الجديد القادم من بيتيس ​جونيور فيربو​ وهو يرفع أصابعه الخمسة في إشارة إلى خسارة فريقه السابق بنتيجة 5-2 أمام البلاوغرانا.

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وكان برشلونة قد حقق الفوز على بيتيس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد في الجولة الثانية من بطولة ​الدوري الاسباني​ على ملعب كامب نو.

ونشر النادي الكتالوني تغريدة أخرى قال فيها: "نرغب في تقديم اعتذار صادق لريال بيتيس ومشجعيه بخصوص هذه التغريدة المرسلة مساء أمس، لم يكن المقصود منها عدم الاحترام، لكننا كنا مخطئين في نشره الليلة الماضية والتي كانت خاصة جدًا لجونيور".