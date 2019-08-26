شكرا لقرائتكم الأهلي يحتفل بفوزه على أشانتي كوتوكو الغاني برباعية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع تويتر، من خلال فيديو لمباراة الفريق الأحمر أمام أشانتي كوتوكو الغاني في دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز الأهلي برباعية نظيفة. وكتبت صفحة الأهلي: Advertisements ٢٦ أغسطس ٢٠٠٦ حقق فريقنا فوزًا كبيرًا على نظيره أشانتى كوتوكو الغاني، برباعية نظيفة بدورى المجموعات لبطولة دورى ابطال إفريقيا. هل تتذكر من أحرز الأهداف وأين شاهدت هذه المباراة!؟

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