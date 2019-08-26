شكرا لقرائتكم تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب بعد فوزه على نظيره النيجيرى بنتيجة 27 /26 فى إطار ربع نهائى . وتمكن منتخب مصر لكرة اليد من الفوز أمس على المغرب بنتيجة 32 /27 فى ثالث لقاءاته بختام الدور الأول. Advertisements إستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هانى الفخرانى فى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة الأربعاء بنتيجة 42 /22 ، قبل أن يهزم زامبيا 42 / 23 . وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كلا من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى نصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.