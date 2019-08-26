الاتحاد السكندري يهاجم العربي الكويتي بثلاثة لاعبين...

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جدة - عمرو شويل يدفع طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى بمثلث هجومي خلال مباراة فريقه أمام العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامته فى السابعة والربع مساء اليوم . وسيقود الثنائى الهجومى خالد قمر والإيفوارى رزاق سيسيه ومن خلفهما الوافد الجديد أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك السابق للضغط على دفاعات العربى الكويتى وخطف هدف مبكر يربك حسابات المنافس . واختتم الاتحاد مرانه بالأمس وسط مساندة من الجماهير المصرية بالكويت الذين طالبوا اللاعبين ومُطالبتهم بتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل مُبكرًا . Advertisements ويدير مباراة الاتحاد السكندري والعربي، طاقم تحكيم سعودى مكون من محمد الهويش حكم ساحة و عبدالرحيم الشمرى حكم مساعد و الاماراتى سبيت عبيد حكم مساعد ثانى وعمر على حكم ثالث، ويراقب المباراة البحرينى نجم يوسف . ويرتدي "زعيم الثغر" فى اللقاء القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، فيما يرتدى حارس الفريق السكندرى القميص الأزرق والشورت الأزرق والجوارب الزرقاء. بينما يرتدى العربي القميص الأخضر والشورت الأخضر ويرتدى حارس المرمي القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود.

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