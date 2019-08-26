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شكرا لقرائتكم الاصابة تحرم الملاكم المصرى يوسف كرار من نصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة والسكرتير الثاني للجنة الأولمبية أن يوسف كرار لن يتمكن من خوض مباراة نصف النهائي وسيكتفي بالحصول على الميدالية البرونزية.
يوسف كرار 2
شدد على أن إصابة اللاعب قوية في الوجه ولن يجازف به الجهاز الفني ويشركه في نزال قوي بنصف النهائي وسيكتفي بالبرونزية.
وفاز البطل المصري في مباراة الدور ربع النهائي لوزن 91 كجم على منافسه لاعب كاب فيردي بنتيجة 4 / 2 ولكنه تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال اللقاء.
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