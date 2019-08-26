عندنا أحدث ترتيب للدوري الانجليزي الممتاز بعد مباراة اليوم وانتهاء الجولة الثالثة من البريمرليج

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، من خلال هذا المقال عن ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، التي يهتم بمتابعته عشاق الدوري الانجليزي الممتاز، ويزداد البحث عنه على مختلف محركات البحث عبر شبكة الأنترنت، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث ترتيب للبريمرليج بعد مباريات اليوم.

واصل ليفربول تصدر جدول الدوري الانجليزي الممتاز، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة، بعد أن حقق العلامة الكاملة من مبارياته الثلاثة، التي خاضها ليواصل سلسلة الانتصارات من العام الماضي ليصل للانتصار الثاني عشر على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز، ويحل مانشستر سيتي ثانياً برصيد 7 نقاط بعد أن فاز أمس، وحل أرسنال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وجار ليستر سيتي رابعاً برصيد 5 نقاط.

ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات الجولة الثانية

أكثر فرق الدوري الانجليزي الممتاز حصولاً على اللقب

فريق مانشستر يونايتد فاز 20 مره بالدوري. فريق ليفربول فاز 18 مره بالدوري الانجليزي الممتاز. فاز أرسنال بلقب الدوري الانجليزي الممتاز 13 مره. فاز فريق أفيرتون 9 مرات بلقب الدوري الانجليزي الممتاز. فاز فريق أستون فيلا بلقب الدوري الانجليزي 7 مرات. فاز مانشستر سيتي بالقب 6 مرات أخرهم العام الماضي. فاز تشيلسي الأنجليزي بلقب البريمرليج 6 مرات.

بداية تغير أسم الدوري الانجليزي الممتاز

تم تغيير أسم الدوري الانجليزي الممتاز من أسمه القديم الدوري الانجليزي للمحترفين، إلي أسمه الحالي الدوري الانجليزي الممتاز عام 1992، الذي أستمر بمسماه القديم 104 سنة، وتم عقد اجتماعه الأول لتوقيع ميثاق البطولة 17 يوليو 1991، وتم البدا في العمل على جلب الرعاة للبطولة وإصدار الترخيص الخاص بالبث التلفزيوني في 27 مايو 1992، وتم أنشاء وإشهار الدوري كشركة.