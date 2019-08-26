أعرف أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات الجولة الثالثة

الدوري الانجليزي الممتاز هو أعرق دوري في كرة القدم في العالم، وإنجلترا هي أول من لعبت كرة القدم، و الآن الدوري الانجليزي الممتاز هو أقوى دوري في العالم، والمنافسة على اللقب دائماً ما تكون قوية ولا تحسم إلا في الأمتار الأخيرة، وكذلك المنافسة على لقب الهداف تكون شرسة نظراً لكثرة الهدافين واللاعبين الجيدين، من مختلف جنسيات العالم، وقوة المنافسة في المباريات، لذلك من يحصل على هذا اللقب يكون من اللاعبين الأفزاز في عالم الساحرة المستديرة.

يتصدر اللاعب موبوكي قائمة هدافي الدوري الانجليزي بعد أحرازه هدف اليوم في مرمى تشيلسي الانجليزي، ليصل برصيد أهدافه إلي الهدف الخامس، ويأتي في المركز الثاني اللاعب رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي الانجليزي بنفس الرصيد 5 أهداف، ويحل ثالثاً لاعب مانشستر سيتس سيرجيو أجويرو برصيد 4 أهداف، متساوياً مع أشلي بارنس لاعب برنلي بنفس الرصيد، ويحل محمد صلاح في المركز الخامس برصيد 3 أهداف.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح فخر العرب نجم ليفربول هداف النسختين السابقتين

حصل الفرعون المصري محمد صلاح على لقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز في أخر نسختين للدوري، وهو أنجاز لم يحققه أي لاعب عربي من قبل، فقد سجل محمد صلاح في أول موسم له في الدوري الانجليزي موسم 2017/2018 لقب الهداف مسجلاً 32 هدف، متفوقاً على كريستيانو رونالدو الذي سجل 31 هدف في موسم واحد، وفي الموسم الماضي سجل 22 هدف، وحصل على لقب هداف الدوري الانجليزي متساوياً مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال اوبامينج.