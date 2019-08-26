شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تجبر "كرار" على الاكتفاء ببرونزية 91 كجم فى الملاكمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن يتمكن الملاكم المصرى يوسف كرار من خوض مباراة نصف النهائى بمنافسات الملاكمة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، ليكتفي بالميدالية البرونزية. وفاز البطل المصري فى مباراة الدور ربع النهائي لوزن 91 كجم على منافسه لاعب كاب فيردى بنتيجة 4 / 2 ولكنه تعرض لإصابة قوية في الوجه خلال اللقاء. Advertisements وكشف الدكتور عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة والسكرتير الثانى للجنة الأولمبية، أن يوسف كرار لن يتمكن من خوض مباراة نصف النهائي وسيكتفي بالحصول على الميدالية البرونزية، مشدداً على أن إصابة اللاعب قوية فى الوجه ولن يجازف به الجهاز الفني ويشركه فى نزال قوى بنصف النهائى وسيكتفي بالبرونزية.

الإصابة تجبر "كرار" على الاكتفاء ببرونزية 91 كجم فى الملاكمة

الإصابة تجبر "كرار" على الاكتفاء ببرونزية 91 كجم فى الملاكمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تجبر "كرار" على الاكتفاء ببرونزية 91 كجم فى الملاكمة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.