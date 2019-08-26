شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره النيجيرى بنتيجة 27 /26 فى ربع نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب، ليتأهل إلى نصف النهائى. ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز أمس على المغرب بنتيجة 32 /27 فى ثالث لقاءاته بختام الدور الأول. Advertisements واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هانى الفخرانى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة الأربعاء بنتيجة 42 /22 ، قبل أن يهزم زامبيا 42 / 23. وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.