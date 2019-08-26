شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة.. الأهلي يفوز على أشانتى كوتوكو برباعية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، عبر حسابها على تويتر، فيديو لمباراة الفريق الأحمر أمام أشانتى كوتوكو الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز الأهلي برباعية نظيفة. وعلقت صفحة الأهلي قائلة، "#الأهلي_زي_النهاردة: 26 أغسطس 2006 حقق فريقنا فوزًا كبيرًا على نظيره أشانتى كوتوكو الغاني، برباعية نظيفة بدورى المجموعات لبطولة دورى ابطال أفريقيا". هل تتذكر من أحرز الأهداف وأين شاهدت هذه المباراة!؟ ويعود الفريق الأول للنادي الأهلي إلى التدريبات غداً الثلاثاء بعد فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زي النهاردة.. الأهلي يفوز على أشانتى كوتوكو برباعية نظيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.